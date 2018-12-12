Режиссёр кинокомикса «Люди Икс: Темный Феникс» намерен изменить франшизу

Лос-Анджелес, США, , 08:04 — REGNUM Саймон Кинберг, занимающий должность режиссёра фильма «Люди Икс: Темный Феникс» заявил, что будущая картина станет «новой главой франшизы». Об этом 12 декабря сообщил портал Heroic Hollywood.

Режиссер заявил, что он почувствовал — пришло время изменить внешний вид, тон, и атмосферу фильмов про Людей Икс, поскольку первый игровой фильм киновселенной вышел уже достаточно давно — в 2000 году. Кинберг Добавил, что «Люди Икс: Темный Феникс» поведет франшизу в ином направлении.

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Напомним, в марте 2018 года стало известно, что кинокомпания Fox перенесла дату премьеры «Люди Икс: Темный Феникс» на полгода. Новая дата премьеры фильма в США назначена на 7 июня 2019 года.

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