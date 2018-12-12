В США ушел из жизни автор сценариев к сериалам «Баффи» и «Настоящая кровь»

Вашингтон, , 07:30 — REGNUM В США на 52 году жизни умер писатель Роб Дехотел, автор сценариев таких сериалов, как «Баффи — истребительница вампиров», «Настоящая кровь» и «Майк и Молли». Об этом 11 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Согласно предварительной информации, причиной его смерти стал сердечный приступ. Писатель оставил после себя двоих детей. Его вдова — Эмили Дехотел занимает должность директора отдела по подбору актеров на телеканале ABC.

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Десхотел окончил Вебстерский университет в 1988 году, получив специальность» Коммуникации в СМИ». В самом начале своей карьеры он работал помощником сценариста в сериале «Санта-Барбара».

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