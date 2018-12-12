В Китае стартовал I Хайнаньский международный кинофестиваль

Пекин, , 06:24 — REGNUM Первый Хайнаньский международный кинофестиваль официально открылся вечером по местному времени 11 декабря в прибрежном городе Санья на островной китайском провинции Хайнань, сообщает агентство Синьхуа.

Новый фестиваль является одним из целой серии проектов в рамках создания пилотной зоны свободной торговли и свободного торгового порта на Хайнани.

Звезда китайского и голливудского кино Джеки Чан выступил на открытии в качестве спецпосланника по продвижению фестиваля. В фестивале примут участие почти 100 актеров, актрис и режиссеров из Китая и из-за рубежа, включая оскароносного американского актера Николаса Кейджа и двукратную победительницу Каннского кинофестиваля французскую актрису Изабель Юппер.

По словам Кейджа, Хайнань является прекрасным местом для съемок фильмов, а также выразил надежду, что китайские коллеги займутся здесь съемками фильмов.

Отметим, что фестиваль продлится с 9 по 16 декабря, несмотря на запоздалую церемонию открытия, которая прошла только 11 декабря. На фестивале будет представлен широкий спектр мероприятий и фильмов помимо церемоний открытия и закрытия, демонстрации фильмов конкурсной программы и тематических форумов.

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