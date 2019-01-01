Назван самый высокооплачиваемый писатель 2018 года

Вашингтон, , 02:31 — REGNUM Писатель Джеймс Паттерсон занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых писателей по версии журнала Forbes.

За год Паттерсон получил доход в 86 миллионов долларов. Наибольшую известность ему принесли романы об инспекторе Алексе Кроссе.

Второе место в рейтинге занимает английская писательница Джоан Роулинг, в 2017 году занимавшая первое место. В 2018 году ей удалось заработать 54 миллиона долларов. Третью строчку рейтинга занял американский писатель Стивен Кинг, получивший доход в 21 миллион долларов.

Также в рейтинг вошли Джефф Кинни, Дэн Браун, Майкл Вольф, Эрика Леонард Джеймс, Джон Гришэм, Нора Робертс, Даниэла Стил и Рик Риордан. Суммарно все писатели рейтинга заработали 283 миллиона долларов. Журнал учитывал доходы писателей, полученные за год с 1 июня 2017 года. Всего в рейтинг вошло 11 писателей.