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Назван самый высокооплачиваемый писатель 2018 года

Культура

На первой строчке — Джеймс Паттерсон

Вашингтон, 1 января 2019, 02:31 — REGNUM  Писатель Джеймс Паттерсон занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых писателей по версии журнала Forbes.

За год Паттерсон получил доход в 86 миллионов долларов. Наибольшую известность ему принесли романы об инспекторе Алексе Кроссе.

Второе место в рейтинге занимает английская писательница Джоан Роулинг, в 2017 году занимавшая первое место. В 2018 году ей удалось заработать 54 миллиона долларов. Третью строчку рейтинга занял американский писатель Стивен Кинг, получивший доход в 21 миллион долларов.

Также в рейтинг вошли Джефф Кинни, Дэн Браун, Майкл Вольф, Эрика Леонард Джеймс, Джон Гришэм, Нора Робертс, Даниэла Стил и Рик Риордан. Суммарно все писатели рейтинга заработали 283 миллиона долларов. Журнал учитывал доходы писателей, полученные за год с 1 июня 2017 года. Всего в рейтинг вошло 11 писателей.

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Литература
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