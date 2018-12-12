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Forbes составил рейтинг наиболее оплачиваемых писателей года

Культура

Первую строчку занял писатель Джеймс Паттерсон

Вашингтон, 12 декабря 2018, 02:32 — REGNUM  Писатель Джеймс Паттерсон занял первую строчку из 11 позиций в рейтинге самых высокооплачиваемых писателей по версии журнала Forbes.

За год Паттерсон заработал 86 миллионов долларов. Наиболее известными произведениями писателя являются романы об инспекторе Алексе Кроссе.

Второе место в рейтинге занимает Джоан Роулинг, ранее занимавшая первое место. В этом году ей удалось заработать 54 миллиона долларов. Третью строчку рейтинга занял американский писатель Стивен Кинг, заработавший 21 миллион долларов.

Также в рейтинг вошли Джефф Кинни, Дэн Браун, Майкл Вольф, Эрика Леонард Джеймс, Джон Гришэм, Нора Робертс, Даниэла Стил и Рик Риордан. Суммарно все писатели рейтинга заработали 283 миллиона долларов. Рейтинг составлялся с учетом заработка авторов за год с 1 июня 2017 года.

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Рейтинг журнала Forbes
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