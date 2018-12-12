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В новом трейлере продолжения «Настоящего детектива» показаны детали сюжета

Культура

Премьера третьего сезона сериала пройдет 13 января 2018 года

Нью-Йорк, США, 12 декабря 2018, 02:11 — REGNUM  Опубликован второй по счету полноценный трейлер продолжения популярного сериала «Настоящий детектив». Одну из главных ролей в нем исполнит актер Махершала Али. Ролик был выложен 11 декабря на YouTube-канале HBO.

В трейлере зрителям показаны разные периоды жизни детектива Уэйна Хэйса (Али). Через много лет после того, как были совершены загадочные преступления, он вновь сталкивается с их последствиями.

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Напомним, первый эпизод третьего сезона сериала «Настоящий детектив» телеканал HBO покажет 13 января 2018 года. В продолжении также снялись такие актеры, как Стивен Дорфф («Блэйд») и Скут МакНэйри (сериал «Забытые богом»).

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