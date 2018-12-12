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Кинокомикс «Аквамен» получил свои первые оценки на сервисе Rotten Tomatoes

Культура

В широкий кинопрокат США картина выйдет 21 декабря 2018 года

Лос-Анджелес, США, 12 декабря 2018, 01:55 — REGNUM  Кинокомикс «Аквамен» получил свои первые оценки на сайте Rotten Tomatoes. Информация об этом была опубликована 11 декабря на официальной странице сервиса в Twitter.

https://twitter.com/RottenTomatoes/status/1072579737782956032

Стоит отметить, что фильм выйдет в широкий кинопрокат США лишь 21 декабря 2018 года, однако после предварительных показов и 46 обзоров критиков ему дана оценка 78% на Rotten Tomatoes. При этом увидеть его хотят 97% пользователей сервиса. Средняя оценка составляет 6,2 балла.

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Напомним, если оценка фильма на Rotten Tomatoes составляет больше 60%, то фильм считается «свежим» т. е. хорошим, если меньше — «гнилым». Средняя оценка формируется на основе отзывов пользователей сервиса, которые могут проставлять картинам от 1 до 10 баллов. Оценка больше 6 баллов означает, что фильм «свежий».

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Кинокомикс
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