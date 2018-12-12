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Актер Гайдулян назвал посетителей театра на Камчатке «быдлом»

Культура

Во время спектакля зрители вели себя неподобающим образом

Петропавловск-Камчатский, 12 декабря 2018, 01:36 — REGNUM  Актер Андрей Гайдулян, известный широкому кругу телезрителей по сериалам «Универ» и «СашаТаня», во время спектакля «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви» в Петропавловске-Камчатском сравнил камчатских зрителей с «быдлом» и назвал их поведение «свинством», сообщает агентство «Кам 24».

«Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики!» — заявил актер.

Он отметил, что из-за постоянных разговоров и выкриков с мест невозможно было играть второй акт спектакля. Видеозапись этого обращения быстро разошлась по соцсетям на Камчатке.

По словам директора «Камчатского концертно-филармонического объединения» Александра Красноносеньких, некоторые зрители во время антракта якобы «перебрали шампанского в буфете», однако после сделанного актером замечания успокоились.

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