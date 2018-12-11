Дед Мороз станет главным героем новогоднего мегашоу в Москве

Москва, , 17:15 — REGNUM Только в этом году москвичи смогут познакомиться с настоящим Дедом Морозом с русского Севера, помочь героям любимых мультфильмов спасти Новый год, а также прочувствовать всю атмосферу наступающего праздника и узнать «Главный секрет Деда Мороза» на новогоднем шоу в «Крокус Сити Холле».

Главным героем шоу станет Настоящий Дед Мороз с русского Севера. Зрители вместе с героями телеканала «Мульт» Смешариком Нюшей, Дракошей Тошей, Лео и Тигом и волшебницами из «Сказочного патруля» познакомятся с загадочным Лунным Ежиком, помогут героям расколдовать Сады чудес и сказок и раскроют все секреты Деда Мороза. Каждый зритель станет участником шоу: 240 огромных надувных предметов, падающих с потолка в зрительный зал, и 80 артистов, активно вовлекающих маленьких зрителей в происходящее, никому не дадут скучать.

Кроме встречи с Дедом Морозом на сцене, ребенок сможет увидеть его в 11-минутном видеопоздравлении, которое бесплатно прилагается к каждому билету. Волшебник лично обратится к каждому малышу по имени, полюбуется его фотографиями, похвалит письмо или рисунок и даже поиграет с ним. После такого близкого общения дети обязательно поверят в существование Деда Мороза.

«Я сама верила в Деда Мороза лет до десяти и стараюсь поддерживать эту веру в своих детях. Каждый год мы всей семьей ждем чудес, и мне хочется, чтобы это продолжалось как можно дольше, — рассказала телерадиоведущая Тутта Ларсен. — Мы привыкли, что в новогодних представлениях увидеть Деда Мороза можно только в самом конце и дети не успевают ничего о нем узнать, а в новогоднем шоу в «Крокусе» он — главный герой представления! Я с нетерпением жду, когда мы с детьми сможем увидеть эту сказку и вновь убедиться, что чудеса существуют!»

Еще в мае команда профессионалов во главе с известным театральным режиссером и хореографом Владом Дружининым начала подготовку к шоу, чтобы удивить маленьких гостей и оставить волшебные воспоминания на всю жизнь. Они считают, что зритель обязательно должен войти в зал в одном качестве, а выйти в другом — это их основное правило.

«Детский театр, в отличие от взрослого, может и должен повлиять на душу ребенка, — рассказывает Влад. — Если бы я писал эпиграф к своей сказке, я бы написал, что дети, которые способны дольше верить в чудеса и в сказку, становятся более успешными и добрыми людьми во взрослой жизни. Я надеюсь, что наше представление укрепит веру в Деда Мороза у тех, кто в него верит, и переубедит тех, кто сомневается в его существовании».

Влад Дружинин является сценаристом и режиссером-постановщиком новогодних шоу в «Крокусе». Он придаёт колоссальное значение смыслу своих историй, обязательно вкладывает в каждое шоу поучительную составляющую и добрый посыл. За впечатляющие декорации отвечает художник-постановщик Юрий Антизерский, который в 1994-м был номинирован на национальную премию «Овация». Над музыкальной составляющей работает композитор Игорь Крестовский — лауреат телевизионного конкурса «Песня года» и Петербургской премии. А постановкой хореографических номеров занимается артистка балета и репетитор труппы мюзикла «Ромео и Джульетта» — Наталья Терехова.

Помимо основного праздника гостей «Крокус Сити Холла» ждет самый большой в Европе парк развлечений. В этом году он был полностью обновлен. В парке будет работать более 60 аттракционов, что в пять раз больше, чем в любом другом крытом парке Москвы. Дети вместе с родителями смогут прогуляться по разным тематическим зонам: встретиться с Гудвином в Изумрудном городе, спасти семерых козлят от серого волка, побороться с настоящими казаками и принять участие в чайной церемонии со Шляпником и Алисой в «Стране чудес». А на память помимо ярких воспоминаний останутся красочные фотографии с фигурами сказочных персонажей, которых посетители найдут в каждой зоне.

На территории можно посмотреть и даже принять участие в бесплатном представлении «Наука волшебства» — это полноценное интерактивное шоу со светом, звуком, музыкой, декорациями и авторскими костюмами, которое могут увидеть все посетители парка.

Также в это время в парке откроется робовыставка «Мир будущего 2.0», где будет работать более 30 VR-площадок, на которых гости всех возрастов найдут развлечение на свой вкус. Каждый желающий сможет побывать на полях сражений знаменитой игры «Counter Strike», защитить Землю от нападения инопланетян, стать настоящим фрутониндзей, пройтись по тонкой доске над пропастью на высоте 80-го этажа и познакомиться с человекоподобными роботами, которые знают не только набор стандартных фраз, но умеют еще петь и танцевать.

Шоу пройдет в «Крокус Сити Холле» 22−23 декабря, 27−30 декабря, 2−7 января. Организатором шоу является продюсерский центр «Седьмая Радуга».

Узнать более подробную информацию и приобрести билет можно на сайте https://www.7-raduga.ru или по телефону 8 (495) 747−3030.