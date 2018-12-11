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Жюри Берлинского кинофестиваля возглавит Жюльет Бинош

Культура

«Берлинале» будет проходить с 7 по 17 февраля 2019 года

Берлин, 11 декабря 2018, 19:41 — REGNUM  Председателем жюри Берлинского кинофестиваля выбрана французская актриса Жюльет Бинош, 11 декабря передает агентство Associated Press.

О решении назначить Бинош главным судьей «Берлинале» объявили организаторы фестиваля. Французская актриса уже заявила, что «с радостью и заботой возьмется за эту задачу».

«Берлинале», один из главных мировых фестивалей игрового кино, будет проходить в столице Германии с 7 по 17 февраля 2019 года. Уже известно, что фильмом открытия фестиваля станет «Доброта незнакомцев» датского кинорежиссера Лоне Шерфиг.

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