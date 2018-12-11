Лицеист из Мордовии завоевал серебро Мировой естественно-научной олимпиады

Саранск, , 17:03 — REGNUM Учащийся Республиканского лицея для одаренных детей Даниил Помогаев завоевал серебряную медаль по итогам XV Мировой естественно-научной олимпиады юниоров (International Junior Science Olympiad — IJSO), которая проходила со 2 по 10 декабря в Габороне (Ботсвана). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мордовии.

В олимпиаде приняли участие школьники не старше 15 лет более чем из 50 стран мира. Россию на научном состязании представляли шесть юниоров из Москвы, Долгопрудного и Саранска. В рамках соревнований они решали задачи по физике, химии и биологии, которые распределились на три тура. Тестовый тур включает 30 вопросов по указанным предметам, теоретический — каждый из участников решает задачи самостоятельно, а также экспериментальный — школьники объединились по трое в команды.

Российская сборная завоевала шесть медалей, золото досталось школьнику из Москвы Даниилу Житову, все остальные участники из РФ получили серебряные медали, включая представителя Саранска.

Напомним, в 2017 году Республиканский лицей для одаренных детей вошел в топ-25 лучших образовательных заведений. Саранский лицей занял второе место, уступив лишь президентскому физико-математическому лицею из Санкт-Петербурга также в рейтинг 500 лучших учебных заведений России вошли саранские гимназии № 12, № 19, № 20, лицей № 43 и средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 39.

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По итогам рейтинга, составленного в 2016 году, лидерами также стали президентский лицей из Санкт-Петербурга, за ним — республиканский лицей для одаренных детей в Саранске. Однако тогда в перечень 500 лучших школ России вошли только два образовательных учреждения Мордовии — саранская гимназия №20 и лицей №43.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2016 года по итогам XIII Международной естественно-научной олимпиады юниоров, проходившей в Индонезии, лицеист из Саранска Алексей Шишкин завоевал «золото» в личном зачете соревнований, показав лучший результат среди представителей России и абсолютно второй результат в мире.

Воспитанник республиканского лицея Станислав Цапаев в октябре 2016 года завоевал бронзовую медаль XXI Международной астрономической олимпиады в Смолян-Пампорово (Болгария). А в декабре 2016 года стал бронзовым призером X Международной олимпиады по астрономии и астрофизике, соостоявшейся в городе Бхубанешвар (Индия).

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В мае 2017 года Шишкин и Цапаев завоевали золотую и бронзовую медали Первой Европейской олимпиады школьников по физике, проходившей в городах Тарту и Таллине.

На XIV Мировой естественно-научной олимпиаде юниоров IJSO-2017, которая прошла в городе Арнем (Нидерланды) в декабре 2017 года победу одержал лицеист Тимур Давлетбаев.

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