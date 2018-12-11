Режиссер «Бамблби» хочет увидеть фильм о планете трансформеров

Вашингтон, , 16:35 — REGNUM Режиссер «Бамблби» Трэвис Найт хотел бы увидеть сиквел серии фильмов «Трансформеры», полностью посвященный Кибертрону. Об этом он рассказал в интервью изданию ScreenRant.

Журналисты спросили у Найта, возможно ли снять фильм в жанре live-action, полностью посвященный Кибертрону. Режиссер отметил, что в этом случае картина должна быть по большей части анимирована, как начало «Бамблби». Тем не менее, Найт с удовольствием посмотрел бы такой фильм.

«Должен признаться, процесс оживления Кибертрона и наблюдение за его падением вызвали у меня одни из самых острых впечатлений. Именно так начинается анимационный сериал, поэтому, чтобы отдать ему дань, мы решили начать фильм в той же манере», — рассказывает режиссер.

Напомним, родная планета трансформеров упоминается во всех пяти частях франшизы, однако события фильмов в основном происходят на Земле. В этом плане «Бамблби» выделяется среди картин, так как в нем события разворачиваются до того, как действие переместится в 1987 на Землю.

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