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Славянский форум искусств «Золотой Витязь» наградил лауреатов 2018 года

Культура

Лучшим тележурналистом признан Владимир Соловьев

Москва, 11 декабря 2018, 15:39 — REGNUM  В Зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве прошла церемония закрытия Славянского форума искусств «Золотой Витязь» 2018 года. В рамках масштабного смотра состоялось более 500 мероприятий охватывающих художественного творчества — театр, кино, изобразительное искусство, музыку, литературу. Президентом форума является народный артист России Николай Бурляев.

В конце года по традиции отмечаются лучшие деятели искусств, внесшие выдающийся вклад в каждое направление. Высшие награды в области кино — это золотые медали имени Сергея Бондарчука были вручены кинорежиссеру Глебу Панфилову и актрисе Инне Чуриковой. В изобразительном искусстве признаны достижения художника Василия Нестеренко, в области литературы — писателя Юрия Бондарева, в телерадиожурналистике — Владимира Соловьева, в театральном искусстве — художественного руководителя Новосибирского городского драматического театра Сергея Афанасьева.

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Культурная хроника
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