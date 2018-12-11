На Урале открыли выставку-фотоотчёт о царских днях

Екатеринбург, , 15:30 — REGNUM Выставку «Царские дни-2018. Первосвятительский визит» в Законодательном собрании Свердловской области торжественно открыл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Церковный деятель выступил перед депутатами области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В приветственном слове митрополит с гордостью заявил, что Екатеринбург теперь известен во всём мире как город, где расстреляли царскую семью. Глава Екатеринбургской епархии напомнил собравшимся депутатам, что многие участники царских дней побывали впервые в городе именно из-за мероприятия.

На самой выставке представили фотографии, посвященные прилету патриарха Кирилла в Екатеринбург на памятные мероприятия. На большей части экспонатов был запечатлен сам Патриарх вместе со своей свитой, а также свердловские чиновники и предприниматели. Намного реже в кадре мелькали народные массы — в основном, на последних стендах выставки, посвященной крёстному ходу.

Напомним, 30 ноября митрополит Кирилл встретился с патриархом Кириллом в патриаршей резиденции в московском Чистом переулке. Церковные деятели обсудили итоги Царских дней-2018.

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