Музей-заповедник «Владивостокская крепость» откроется в 2019 году

Владивосток, , 14:57 — REGNUM Первый федеральный музей на Дальнем Востоке «Владивостокская крепость» будет создан в 2019 году. Об этом сообщил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский на совещании, посвященном рассмотрению концепции будущего учреждения. Об этом информирует официальный сайт ведомства.

Владивостокская крепость — комплекс оборонительных сооружений конца XIX — начала XX века. Сегодня некогда одно из самых мощных фортификационных сооружений в мире представляет собой 800 разрозненных объектов в окрестностях Владивостока. Создание единого музея-заповедника позволит сохранить старинные военные заграждения, отреставрировать их, ввести в федеральную экскурсионную программу. Посещение «Владивостокской крепости» даст возможность жителям России познакомиться с героической историей российской армии. Первоначально будет организован визит-центр, который и будет распределять туристический поток. Как отметил министр, работа по благоустройству территории объектов крепости будет продолжаться, но должна вестись активно.

7 ноября 2018 года идею создания федерального музея-заповедника на базе Владивостокской крепости поддержал президент России Владимир Путин.