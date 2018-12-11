Вторник, 11 Декабря 2018 года
15:54:33 МСК

Владимир Путин открыл памятник Александру Солженицыну в Москве

Культура

Он расположен на улице имени писателя в Таганском районе Москвы

Москва, 11 декабря 2018, 14:21 — REGNUM  11 декабря в сквере между домами 11 и 13 по улице Александра Солженицына в Таганском районе Москвы в ознаменование столетия был открыт памятник выдающему русскому писателю Александру Солженицыну. Выступая на церемонии открытия, президент России Владимир Путин подчеркнул, что идеи Солженицына «находят отклик в умах и сердцах людей». «Свое слово направлял на то, чтобы найти, обозначить пути обустройства России, чтобы выпавшие на ее долю тяжелейшие, драматические испытания больше никогда не повторялись» — отметил глава государства.

Автор монумента — известный скульптор Андрей Ковальчук.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить