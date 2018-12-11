Владимир Путин открыл памятник Александру Солженицыну в Москве

Москва, , 14:21 — REGNUM 11 декабря в сквере между домами 11 и 13 по улице Александра Солженицына в Таганском районе Москвы в ознаменование столетия был открыт памятник выдающему русскому писателю Александру Солженицыну. Выступая на церемонии открытия, президент России Владимир Путин подчеркнул, что идеи Солженицына «находят отклик в умах и сердцах людей». «Свое слово направлял на то, чтобы найти, обозначить пути обустройства России, чтобы выпавшие на ее долю тяжелейшие, драматические испытания больше никогда не повторялись» — отметил глава государства.

Автор монумента — известный скульптор Андрей Ковальчук.