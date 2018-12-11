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Аналитики назвали «Теорию большого взрыва» самым популярным сериалом

Культура

Исследование показало, что он является любимым сериалом всех возрастных аудиторий

Лос-Анджелес, США, 11 декабря 2018, 14:15 — REGNUM  Социологическое исследование показало, что в США комедийный сериал «Теория большого взрыва» является самым популярным сериалом у всех возрастных аудиторий. Об этом 10 декабря сообщил портал Screen Rant.

Опрос провела компания Uniting Generations, в сентябре 2018 года её сотрудники задали вопросы 2 тысячям жителей США о том, какие сериалы им больше всего нравятся или не нравятся. В итоге за «Теорию большого взрыва» проголосовали 47% опрошенных. Стоит отметить, что в исследовании речь шла только о тех сериалах, которые показывают по телевидению, популярные сериалы потоковых сервисов в опрос включены не были.

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Напомним, финальный (двенадцатый по счету) сезон «Теории большого взрыва» телеканал CBS показывает с сентября 2018 года. В августе 2018 года актриса Кейли Куоко, исполняющая в сериале роль Пенни, заявила, что её сердце будет разбито, когда шоу подойдет к концу.

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