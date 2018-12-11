Церемония вручения «Оскара» в 2019 году может пройти без ведущего

Лос-Анджелес, США, , 13:46 — REGNUM После добровольного отказа Кевина Харта от роли ведущего 91-й церемонии вручения премии «Оскар» её организаторы рассматривают возможность привлечения нескольких фигур для осуществления этой функции или проведения церемонии вобще без ведущего. Об этом 10 октября сообщил портал Screen Rant.

Издание отмечает, что в наличии у «Оскара» нескольких ведущих нет ничего необычного, ранее уже случалось, что церемонию вели несколько человек. Десять церемоний имели трёх или более ведущих в период с 1956 по 1987 годы. Более того, даже если организаторы не смогут подобрать подходящий ансамбль, то у них все равно есть выход: в истории премии у пяти церемоний вручения премии вообще не было ведущих, последний раз подобное случилось в 1989 году.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Кевин Харт отказался вести 91-ю церемонию вручения «Оскара» из-за скандала, причиной которого стали его старые публикации в соцсетях с резкими высказываниями в адрес представителей ЛГБТ-сообщества. Впоследствии Харт извинился за эти посты и удалил их со своей страницы.

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