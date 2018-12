Дети капитана Гранта в компании Шерлока Холмса и оленя-супергероя

Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Издательство «Манн, Иванов и Фербер» в декабре выпустило сразу несколько новых комиксов: «Сердце мрака», «За стеной метели», «Дети капитана Гранта», второй том «Энолы Холмс», пятый том «Дневников Вишенки» и «Жан-Мишель — супергерой». Подробнее о них — в материале ИА REGNUM.

«Сердце мрака»

Комикс о страхах и фобиях в духе мультфильмов Тима Бертона или Хаяо Миядзаки рассказывает о мальчике Люке, который боится ночного незнакомца — Черного человека. Каждую ночь он вылезает из шкафа и пугает мальчика. Однажды Люк дотронулся до Черного человека и попал в Царство теней, где ему предстоит преодолеть все свои фобии. Вместе с Люком со своими страхами сталкивается и сам читатель.

«За стеной метели»

Через иллюстрации шанхайская художница Гуоджин рассказывает историю маленькой девочки, которая потерялась по дороге к бабушке и оказывается в незнакомом месте, где обитают удивительные создания. Рисунок, игра света и темноты передают сюжет, характеры, чувства и настроения героев. Комикс получил множество премий, а издания The New York Times, The Wall Street Journal и Entertainment Weekly признали «За стеной метели» лучшей иллюстрированной книгой 2016 года.

«Дети капитана Гранта»

Графическая адаптация одного из самых известных произведений Жюля Верна в необычном ключе рассказывает о морской экспедиции судна «Дункан». Экипаж вылавливает огромную рыбу-молот и находит в её брюхе бутылку с запиской. В ней сообщается, что капитан Грант и несколько членов его экипажа выжили после кораблекрушения, сумев доплыть до маленького острова. Владельцы судна решают спасти капитана и отправляются в опасное путешествие вдоль 37-й параллели. Яркие иллюстрации Алекси Нэма точно передают атмосферу эпохи и приключенческий дух.

«Энола Холмс. Дело леди Алистер»

Главная героиня комикса-детектива Энола Холмс прячется от своего знаменитого брата, притворяясь секретарем некоего доктора Рагостена, специалиста по расследованиям исчезновений любой сложности. Однажды в ее агентство приходит Джон Ватсон и просит разыскать пропавших мать и сестру Шерлока. По его словам, сыщик подавлен и даже отказывается от дела об исчезновении леди Алистер. Энола не может помочь Ватсону, но берется отыскать пропавшую девушку.

«Дневники Вишенки. От первого снега до Персеид»

Новая история о девочке Вишенке раскрывают тайну её семьи. Через переписку с матерью главная героиня погружается в прошлое и открывает читателю секрет своих дневников, благодаря чему становится понятно, почему Вишенка так не любит, когда взрослые что-то скрывают. Серия «Дневники Вишенки» завоевала популярность во всей Европе, а в 2014 году получила главный приз Ангулема как лучшая серия комиксов для детей.

«Жан-Мишель — супергерой. Дед Мороз в отчаянии»

Жители маленького города Бонвент готовятся к Новому году и заказывают подарки у Деда Мороза. Однако на Северном полюсе паника — старый волшебник и его помощники не успевают упаковать все подарки до 31 декабря. Избежать катастрофы помогает супергерой — северный олень Жан-Мишель. Комикс не только создает новогоднее настроение, но и рассказывает ребенку о том, что такое дружба и взаимовыручка.

