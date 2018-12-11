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В Российской академии художеств открывается выставка Бориса Непомнящего

Культура

Известный график работает также в редкой технике офорта

Москва, 11 декабря 2018, 13:06 — REGNUM  11 декабря в выставочныхзалах Российской академии художеств на Пречистенке в Москве открывается персональная выставка народного художника РФ, члена-корреспондента РАХ Бориса Непомнящего «Годы». Один из самых известных мастеров страны, работающих в сложной и редкой сегодня технике офорта, представляет результаты 30 лет работы. Среди 100 произведений офорты на библейские темы, натюрморты и портреты, выполненные в технике гуаши и пастели, а также графические философские циклы, такие как «В поисках истины», «Суд дураков», «Карусель любви», «Абсурд моды», «Полная красота» и другие.

Отдельный раздел посвящен иллюстрациям к произведениям Николая Гоголя и Федора Достоевского. Эти работы отличаются изяществом и мудростью, фантасмагоричностью и эмоциональностью.

Произведения Бориса Непомнящего находятся в собраниях ведущих государственных музеев, галерей и частных коллекциях России и зарубежных стран, в частности, в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее и музее Российской академии художеств.

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Культурная хроника
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