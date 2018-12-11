В Воронежском университете прошла игра, посвящённая творчеству Маяковского

Воронеж, , 12:15 — REGNUM Интеллектуальная игра для студентов, посвященная творчеству Владимира Маяковского, прошла на филологическом факультете Воронежского государственного университета. Событие было приурочено к 125-летию поэта, широко отмечавшемуся в литературном и музейном сообществе, сообщает 11 декабря пресс-служба вуза.

Отмечается, что игра продолжила традицию проведения интеллектуальных игр на филологическом факультете: в 2014 году игра была посвящена Михаилу Лермонтову, в 2015 — Сергею Есенину, в 2016 — Уильяму Шекспиру, в 2017 — Марине Цветаевой.

В интеллектуальном состязании приняли участие команды юридического, исторического, физического, химического факультетов ВГУ, а также гуманитарного факультета и факультета иностранных языков ВГПУ.

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Первое место в общем зачёте заняла команда гуманитарного факультета ВГПУ, второе место — команда исторического факультета ВГУ, третье место — команда химического факультета ВГУ. Победителем конкурса инсценировок стала команда юридического факультета. В конкурсе чтецов победила Лилия Бражникова (гуманитарный факультет ВГПУ).

Ранее в ВГУ прошла международная конференция, посвящённая становлению теории ненасилия и роли в этом процессе политического и духовного лидера пуштунов Хан Абдул Гани Хана.

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