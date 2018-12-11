Компания Legendary снимет крупнобюджетный ремейк «Токсичного мстителя»

Лос-Анджелес, США, , 11:40 — REGNUM Кинокомпания Legendary намерена снять крупнобюджетный ремейк картины «Токсичный мститель» (Toxic Avenger), она уже приобрела права на новую экранизацию. Об этом 10 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1072269334553206784

Примечательным является тот факт, что должности продюсеров проекта займут Ллойд Кауфман и Майкл Херц, являющиеся основателями компании Troma, выпустившей оригинальную картину 1984 года. Вакансии на должности сценариста и продюсера пока что открыты.

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Напомним, инди-фильм Troma «Токсический мститель» несмотря на низкий бюджет стал популярным у зрителей США, впоследствии в рамках франшизы были выпущены сиквелы, видеоигры и детский мультфильм. Главным действующим лицом в нём является парень по имени Мелвин, который, упав в чан с радиоактивными отходами, получил вместе с обезображенной внешностью нечеловеческую силу.

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