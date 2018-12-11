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Фильм «Праздник» все же будет показан в ночь на 1 января, но на Youtube

Культура

Комедия о широком праздновании Нового года в блокадном Ленинграде вызвала негативную реакцию общественности еще до появления на экранах

Москва, 11 декабря 2018, 11:24 — REGNUM  Нашумевшая картина режиссера Алексея Красовского «Праздник» об «отмечании» Нового года в блокадном Ленинграде все же выйдет в ночь на 1 января, но не в российском прокате, а на канале Youtube тизер. Об этом сообщил ТАСС сам режиссер. Сюжет ленты — празднование обеспеченной семьи на фоне трагических событий, а тем более жанр — комедия — вызвали в обществе негативную реакцию. С осуждением самого факта создания комедии на эту тему выступили и многие депутаты, и деятели искусства. Однако министр культуры Владимир Мединский предложил не «хоронить» фильм раньше времени, а провести разбор «полетов». Алексей Красовский, отказавшийся от ярлыка «черной комедии», похоже, не готов ждать решения инстанций и самовольно выпускает кино в эфир. Теперь предсказать последствия показа предсказать довольно трудно. В главных ролях снялись Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.

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Культурная хроника
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