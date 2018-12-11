Аида Гарифуллина выступит в Московской консерватории

Москва, , 10:48 — REGNUM 11 декабря в Большом зале Московской консерватории в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского выступит звезда мировой оперной сцены Аида Гарифуллина. Солистка Венской оперы и Мариинского театра исполнит в этот вечер, 11 декабря, знаменитые арии из опер Россини, Гуно, Беллини, Бизе, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского. «Одна из самых потрясающих оперных див настоящего и будущего» по определению Пласидо Доминго, к сожалению, редко дает концерты в Москве: сегодня ее график расписан на несколько лет вперед. Однако те, кому удастся попасть на представление блистательной певицы, несомненно, смогут получить удовольствие от виртуозного владения голосом — сопрано — и артистического темперамента Аиды Гарифуллиной.