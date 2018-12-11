Стартовали съемки фильма «Один день Ивана Денисовича» по Солженицыну

Москва, , 11:15 — REGNUM Фильм Глеба Панфилова «Один день Ивана Денисовича» по мотивам рассказа Александра Солженицына выйдет в прокат в 2020 году ко Дню Победы. Об этом сегодня, 11 декабря, в 100-летие со дня рождения писателя, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-агент картины Елена Слатина.

Сценарий для фильма разработал Панфилов. Заявлено, что «Один день Ивана Денисовича» — не прямая экранизация, а фильм по мотивам рассказа, в котором режиссер дописывает историю солдата Ивана Шухова, раскрывая больше подробностей о том, как именно он воевал, бежал из плена и попал в лагерь.

«История в нашем варианте не противоречит тому, что написано у Александра Солженицына, а органично связывается с тем, что написал автор. Мне важно сделать живую картину. О человеке в экстремальных обстоятельствах — война, плен, лагерь. О человеке, который выживает, преодолевая сложности, превратности жизни, оставаясь человеком. Оставаясь достойным человеком», — отмечает Панфилов.

Съемки стартовали этой зимой. Первыми сняли сцены боевых действий в подмосковном Ступино, где во время Великой Отечественной войны шли сражения за Москву. В начале 2019 года команда продолжит съемки картины. Главную роль в ней исполнит Филипп Янковский. Также в фильме заняты Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов и другие.

В 2006 году Панфилов снял первую масштабную экранизацию романа «В круге первом», сценарий к которой писал сам Солженицын. Сериал показывали на телеканале «Россия».

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