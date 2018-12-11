В Москве открывается выставка «Конституция моей страны»

Москва, , 10:26 — REGNUM 11 декабря в Музее современной истории России открывается выставка «Конституция моей страны». Масштабная экспозиция приурочена к 25-летней годовщине принятия Конституции Российской Федерации. 12 декабря 1993 года состоялся референдум, в котором приняли участие 54,8% зарегистрированных избирателей, из которых за Конституцию проголосовало 58,4%. Как известно, принятию основного документа предшествовал серьезный политический конфликт, дошедший до вооружённого столкновения между главой государства и исполнительной властью, с одной стороны, и законодательной властью — с другой.

Сегодня именно Конституция, имеющая высшую юридическую силу, закрепляет принцип разделения властей, права и свободы граждан, определяет полномочия президента как её гаранта. Считается, что знание и соблюдение конституции характеризует степень зрелости общества, готовность граждан участвовать в управлении государством.

Музейная выставка основана на уникальных материалах из фондов Музея современной истории России, Аппарата Государственной Думы РФ, Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного архива новейшей истории, Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Особую ценность выставке то, что в ее подготовке приняли участие и некоторые авторы текста действующей Конституции — Т. Г. Морщакова, М. А. Федотов, С. А. Филатов, С. М. Шахрай и другие.

Как отметила в релизе генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова, «Именно Конституция заложила фундамент становления и развития новой России, установила внятную систему распределения полномочий между ветвями власти. Этот период стал поворотным в истории современной России. Конституция создавалась в условиях, когда страна находилась на грани распада и существовала реальная угроза гражданской войны. Конституция 1993 года рождалась в дебатах и спорах, она стала результатом серьёзной работы всего общества и сегодня является основой нашей жизни».