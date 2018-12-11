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Политические и культурные деятели рассказывали сказки

Культура

Художники «Союзмультфильма» также нарисовали около 30 эпизодов, появлявшихся во время чтения

Москва, 11 декабря 2018, 04:38 — REGNUM  Состоялся онлайн-марафон чтений «От мала до велика», на котором известные политические и культурные деятели рассказывали русские сказки в прямой трансляции в интернете.

Среди участников были такие деятели как министр культуры РФ Владимир Мединский, прочитавший отрывок «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях», народный артист РФ Юрий Стоянов, экс-министр культуры Михаил Швыдкой, журналист Леонид Парфенов и другие. Онлайн-марафон длился восемь часов.

«Сказочный» онлайн-марафон был организован компанией Google совместно со студией «Союзмультфильм». Художники студии также нарисовали около 30 эпизодов, которые появлялись на экране во время чтения сказок.

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