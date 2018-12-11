Фильм «Фаворитка» получил 14 номинаций на премию «Выбор критиков»

Вашингтон, , 00:58 — REGNUM Организация американских кинокритиков Broadcast Film Critics Association объявила номинантов на премию «Выбор критиков» 2018 года.

Наибольшее число номинаций — 14 — получил фильм «Фаворитка» режиссера Йоргоса Лантимоса. На втором месте по количеству номинаций фильм — «Черная пантера». Картина «Человек на Луне» удостоилась 10 номинаций на премию, по девять номинаций у фильма «Звезда Родилась» и «Мэри Поппинс возвращается».

Победители премии будут объявлены на торжественной церемонии 13 января 2019 года. Отмечается, что премия «Выбор критиков» в США считается наиболее популистской из всех вручаемых по итогам года кинопремий.