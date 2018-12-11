Конкурс «Детское Евровидение — 2019» пройдет в Польше

Варшава, , 00:46 — REGNUM Музыкальный конкурс «Детское Евровидение» в 2019 году будет проходить в Польше, заявил директор государственного телевидения страны Яцек Курский на своей странице в Twitter.

«Мы готовы как организационно, так и творчески. Я убежден, что «Детское Евровидение» в 2019 году запомнят на века, также как и незабываемое выступление Роксаны Вегель, которое должно войти в историю конкурса», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября финал песенного конкурса «Детское Евровидение — 2018» завершился в белорусском Минске. Победительницей конкурса стала 13-летняя исполнительница Роксана Вегель из Польши. Отмечается, что в финальном этапе конкурса приняли участие молодые исполнители из 20 стран.

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