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Как русские люди искали призвание России, правду и смысл своей жизни

Культура

Владимир Кейдан (сост.). Взыскующие Града. Хроника русских литературных, религиозно-философских и общественно-политических движений в частных письмах и дневниках их участников, 1829–1923 гг. Антология. Книга первая: 1829–1900. М., 2018

Как русские люди искали призвание России, правду и смысл своей жизни

Андрей Мартынов, 11 декабря 2018, 00:03 — REGNUM  

На первый взгляд, настоящая Антология вызовет удивленные вопросы и возражения критиков: зачем было включать в нее такие общеизвестные тексты, как «философическое письмо» Чаадаева, многократно переизданные письма Пушкина и Гоголя, наконец, находящуюся в открытом доступе в сети «Исповедь» Бакунина?

В каждом конкретном случае читатели будут правы. Но в совокупности они ошибаются.

Рецензируемая книга является первым томом большого проекта историка философии Владимира Кейдана (Рим, Москва). Ее временные рамки охватывают период от 1829 года (появление в печати «Первого философического письма») до 1923 года (распада единого дискурса, связанного с высылкой на «философском пароходе» многих героев этой Антологии).

В книге действительно соседствуют как общеизвестные, так и ранее не публиковавшиеся тексты. В первый том вошли, в числе прочих, материалы из архива Владимира Эрна (частная коллекция) и отдела рукописей Российской государственной библиотеки, во втором к ним прибавятся публикации из архива дома-музея Сергея Дурылина и питерского Государственного исторического архива. По замыслу составителя это должно лучше «передать духовную атмосферу позапрошлого и начала прошлого столетия до начала катастрофы, когда завязались все узлы и прозвучали все голоса либеральной и консервативной части российской культурной элиты». Поэтому эпистолярные документы выстроены в хронологическую цепь так, что рядом оказываются письма разных авторов, зачастую написанные в один и тот же день или близкие по времени. Как следствие в них нередко обсуждаются одни и те же события, идеи, однако интерпретация или выводы преломляются через призму личных вкусов. В подобном контексте хрестоматийные тексты просто необходимы, так как без них «эксклюзивные» материалы могут просто потерять часть своего смысла, а само событие — глубину.

Именно из-за этого Кейдан не ограничился только лишь «философской» составляющей, дополнив ее литературным и общественно-политическим контекстом. Ведь не только без писем Пушкина Чаадаеву не понятна философия последнего. Точно также, философия Бакунина не будет до конца понятна без его письма-исповеди Николаю I, а наше западничество без «Взгляда на русское тайное общество с 1816 до 1826 года» декабриста Михаила Лунина.

Всего пока запланировано 8 томов Антологии. Одним из эпиграфов к книге стоят слова Бориса Пастернака: «Ах, если бы им мог попасться / Путь, что на карты не попал ./ Но быстро таяли запасы / Отмеченных на карте шпал». Хочется надеяться, что «шпал» хватит для всех ее томов.

regnum author Андрей Мартынов
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