Лауреатами театральной премии «Золотая маска» стали 15 выдающихся артистов

Москва, , 17:32 — REGNUM Секретариат Союза театральных деятелей объявил имена первых лауреатов российской национальной театральной премии «Золотая маска — 2019». По традиции до Нового года становятся известны победители в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Всего престижной премией удостоены 15 очень известных деятелей театра. Среди них народные артисты СССР Элина Быстрицкая, Владимир Васильев, Инна Чурикова, Василий Лановой, народные артисты РФ Александр Збруев, Станислав Любшин, Вера Карпова, Юрий Дрожняк, режиссер Леонид Хейфец, драматург Александр Гельман, театральный критик Вадим Гаевский и другие. Премией отмечен и британский режиссер Деклан Доннеллан. Награждение лауреатов состоится весной в Большом театре.

10 декабря в Театре наций спектаклем «Рассказы Шукшина» Центра русской культуры в Таллине стартует основная программа фестиваля «Золотая маска». Фестиваль продлится до апреля 2019 года.