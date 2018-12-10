«Митьки» закончили сбор средств на сиквел «Место встречи изменить нельзя»

Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM Арт-группа «Митьки» закончила сбор средств на съемки продолжения советского сериала «Место встречи изменить нельзя». Об этом 10 декабря сообщил портал «Город+».

Сбор проводился на краундфандинг-платформе Planeta.ru, всего «Митькам» удалось собрать 312 тысяч рублей на экранизацию книги братьев Вайнеров «Эра милосердия». Отмечается, что деньги пойдут на покупку оборудования и создание декораций. Художники поблагодарили всех, кто участвовал в кампании сбора средств и заявили, что съемки картины уже идут. Её премьера запланирована на 2019 год.

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Напомним, в феврале 2018 года СМИ сообщили, что в сиквеле «Место встречи изменить нельзя» арт-группы «Митьки» снимутся Вячеслав Бутусов, Женя Любичь и Анвар Либабов. Сообщалось также, что в проекте примут участие актеры театра «Комик-трест» Наталия Фиссон, Татьяна Кондакова, Игорь Сладкевич и Илья Старосельский.

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