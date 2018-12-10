Звезда «Гарри Поттера» рассказала о трудностях съемок в фильмах

Лондон, , 15:39 — REGNUM Британский актер Руперт Гринт рассказал в интервью журналистам: после того, как он закончил сниматься в фильмах франшизы «Гарри Поттер» он решил сделать перерыв, потому что «немного потерял себя на этом пути». Об этом 10 декабря сообщил портал Sky News.

Исполнитель роли Рона Уизли признался: однажды он настолько устал от съемок, что у него появились мысли об уходе из проекта, но, к счастью, ему удалось вовремя отогнать их прочь. Гринт, который начал сниматься в фильмах о Гарри Поттере с 11 лет, сообщил, что он даже не знает точно, сколько у него денег. Актер добавил: он рад тому, что богат, но при этом не особо сосредоточен на них.

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Напомним, в 2017 году Руперт Гринт снялся в сериале «Большой куш», в основу которого лег одноименный фильм режиссёра Гая Ричи. 26 декабря 2018 года на малые экраны выйдет первая серия шоу «Убийства по алфавиту», в котором он снялся вместе с таким актерами, как Джон Малкович, Эндрю Бакан, Адам Дарлингтон и Тара Фитцджеральд.

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