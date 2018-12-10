Красноярск на месяц превратится в город Сурикова

Красноярск, , 15:23 — REGNUM С 24 декабря 2018 г. по 24 января 2019 г. в Красноярске пройдет XIII Зимний суриковский фестиваль искусств, посвящённый 171-й годовщине со дня рождения великого художника.

«Имя Василия Сурикова — это культурный бренд Красноярска. Тринадцатый год подряд Зимний суриковский фестиваль искусств объединяет талантливых красноярцев, приобщает горожан к творчеству великого художника и пропагандирует классическую культуру», — отметил руководитель главного управления культуры Сергей Костюков.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в основную программу фестиваля вошло около 20 мероприятий. 24 декабря фестиваль откроется концертом Красноярского камерного оркестра. В этом году коллектив представит публике талантливую пианистку, лауреата в номинации Mozart Prize (Премия Моцарта) Альмиру Краймель, выпускницу Красноярского государственного института искусств. Сейчас пианистка работает в консерватории имени Вольфанга Амадея Моцарта в Зальцбурге.

25 декабря в музее-усадьбе Василия Ивановича Сурикова пройдет музейная культурная акция «Род мой казачий, очень древний». На выставке «Сибирские традиции: мир казачества» гостям покажут бытовой уклад семей казаков. А сразу после этого можно будет поиграть в казачьи игры, например, завязать 10 бантиков на двухметровой ленте за одну минуту. Мужчины смогут проявить свою силу в жиме гири на время, а игра в городки будет интересна посетителям всех возрастов. После казачьих забав можно будет попробовать наваристый кулеш (густая похлебка из пшена, лука, картофеля и мяса).

27 декабря в музее Бориса Ряузова на этно-дефиле «Сибирский платок» гостям покажут платки, дизайн которых выполнен по мотивам головных уборов героинь картины «Боярыня Морозова».

В январе для гостей фестиваля пройдут премьеры и уже полюбившиеся проекты. С 11 января стартует проект «Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам». Красноярский камерный и духовой оркестры, а также хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ» выступят на станциях «Енисей», «Злобино» и «Базаиха». С 17 января по улицам Красноярска будет ходить экскурсионный суриковский троллейбус. У пассажиров появится уникальная возможность узнать о Красноярске времён знаменитого художника. 19 января впервые в рамках Зимнего суриковского фестиваля на сцене Сибирского государственного института искусств имени Д.А.Хворостовского хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ» представит музыкальную драму «Ловелас». В основе произведения — роман Федора Достоевского «Бедные люди». Ещё одним творческим подарком для зрителей станут «ожившие» картины Василия Сурикова. Ансамбль танца «Енисейские зори» представит зрителям хореографическую постановку «Суриков. Эксперимент».

Завершится фестиваль в день рождения Василия Сурикова — 24 января премьерой документально-художественной композиции «Красноярск — город Сурикова».