В Москве проходит Международный фестиваль фильмов о правах человека

Москва, , 15:14 — REGNUM В Большом зале Центрального Дома кинематографистов 9 декабря открылся XXIV Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». В этом году он посвящен70-летию со дня принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека». В конкурсной программе 17 полнометражных игровых фильмов, 14 короткометражных картин и 22 документальные ленты. Этот смотр отличается тем, что работы оценивает сразу три жюри: основное жюри, куда входят режиссёры-победители фестиваля прошлых лет; жюри общественных организаций и жюри киноведов и кинокритиков.

Открыл форум, который продлится до 14 декабря, фильм режиссера Игоря Волошина «Подвал», над созданием которого трудились кинематографисты России, Словакии и Чехии. Сюжет, надо признать, в последнее время крайне распространенный: у постоянно ссорящейся пары пропадает 16-летняя дочь, и сами супруги, и их отношения раскрываются с новой стороны.

Также критики обращают внимание на фильмы «Два билета домой» Дмитрия Месхиева, «Порт» Александры Стрелянной, «Потерянный остров» Дениса Силякова.