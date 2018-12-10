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В Москве проходит Международный фестиваль фильмов о правах человека

Культура

В конкурсную программу фестиваля «Сталкер» вошли 17 художественных лент

Москва, 10 декабря 2018, 15:14 — REGNUM  В Большом зале Центрального Дома кинематографистов 9 декабря открылся XXIV Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». В этом году он посвящен70-летию со дня принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека». В конкурсной программе 17 полнометражных игровых фильмов, 14 короткометражных картин и 22 документальные ленты. Этот смотр отличается тем, что работы оценивает сразу три жюри: основное жюри, куда входят режиссёры-победители фестиваля прошлых лет; жюри общественных организаций и жюри киноведов и кинокритиков.

Открыл форум, который продлится до 14 декабря, фильм режиссера Игоря Волошина «Подвал», над созданием которого трудились кинематографисты России, Словакии и Чехии. Сюжет, надо признать, в последнее время крайне распространенный: у постоянно ссорящейся пары пропадает 16-летняя дочь, и сами супруги, и их отношения раскрываются с новой стороны.

Также критики обращают внимание на фильмы «Два билета домой» Дмитрия Месхиева, «Порт» Александры Стрелянной, «Потерянный остров» Дениса Силякова.

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Культурная хроника
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