В Крыму прошла конференция, посвященная творчеству Владимира Даля

Симферополь, , 15:12 — REGNUM Четвёртая региональная научно-практическая конференция «В. И. Даль в современной филологии» прошла в Научной библиотеке Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского, сообщает 10 декабря пресс-служба вуза.

«Многие страницы биографии Владимира Ивановича Даля связаны с Крымом, поэтому особенно приятно, что творческое наследие этого удивительно талантливого человека — писателя, лексикографа, этнографа, врача — привлекает внимание не только специалистов-далеведов, учителей и студентов, но и школьников», — сообщил один из организаторов научного форума, заведующий кафедрой русского, славянского и общего языкознания ТА КФУ Александр Петров.

В рамках конференции состоялся круглый стол «Художественное мастерство Даля — автора рассказов и очерков». Программа мероприятия включала пленарное и четыре секционных заседания, на которых прозвучали выступления самой разнообразной тематики — от детального анализа образов художественного мира Даля-писателя до первых опытов работы пятиклассников со знаменитым Толковым словарем.

«Творчество Даля сегодня очень актуально. Особенно в школе — его рассказы, его сказки, его словарь — это такая глубина нравственности, которая современному обществу просто необходима. Ученики, которые изучают творчество Даля, отличаются от сверстников, у которых другие интересы — богаче лексика, они лучше учатся, активнее занимаются исследовательской деятельностью», — сказала учитель русского языка и литературы Перовской школы-гимназии Симферопольского района Людмила Клименко.

Она выразила уверенность в том, что, несмотря на мнение скептиков, изучать творчество Даля в современной школе необходимо.

Отмечается, что кроме научно-практического, конференция также имеет большое профориентационное значение. Работа конференции, проходившей с 5 по 8 декабря, завершилась выездным заседанием в Евпатории.

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