В Топ-100 самых популярных городов мира попал украинский Львов

Львов, Украина, , 14:49 — REGNUM В рейтинг 100 самых популярных городов мира среди путешественников, который составили представители компании Euromonitor International, вошел только один украинский город Львов, сообщает 10 декабря «Укринформ».

Согласно сообщению, в рейтинге «100 лучших городов-направлений» Львов оказался на 80-м месте. Прогнозируется, что до конца 2018 года Львов посетят 2,704 млн иностранных туриста, что на 4% больше показателя 2017 года. Кроме Львова ни один город Украины в рейтинг не попал.

Отмечается, что первое место занял Гонконг, его посетили 29,827 млн человек. На втором месте оказался Таиланд с 23,688 млн человек, на третьем — Лондон, куда приезжало 20,716 млн туристов.