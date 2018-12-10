Звезда сериала «Ходячие мертвецы» рассказала о будущем Карла

Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Актер Чендлер Риггз, снявшийся в сериале «Ходячие мертвецы», заявил, что ему было бы действительно интересно увидеть шоу, в котором Карл Граймс действовал бы самостоятельно, без своего отца Рика Граймса. Об этом 9 декабря сообщил портал Comicbook.

Поклонники спросили актера о том, какую роль Карл мог бы сыграть в сериале, если бы он не погиб в восьмом сезоне шоу. На это Риггс ответил, что ему трудно представить, каким мог бы стать Карл. Но, по его мнению, подросток взял бы на себя роль старшего брата, то есть продолжил бы делать все то, что он делал в течение долгого времени по отношению к своей сестре Джудит.

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Напомним, вторую часть девятого сезона «Ходячих мертвецов» телеканал AMC покажет 10 февраля 2019 года. Ранее создатели шоу сообщили, что актер Эндрю Линкольн снимется в кинотрилогии, посвященной новым приключениям Рика Граймса.

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