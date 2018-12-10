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Российский безработный актер может сняться в новом фильме Гая Ричи

Культура

Это стало возможным благодаря шутливому видео

Екатеринбург, 10 декабря 2018, 11:06 — REGNUM  Голливудский режиссёр Гай Ричи позвал в свой новый проект безработного российского актера Леона Янина из Екатеринбурга. Об этом 10 декабря сообщил сайт «Пятого канала».

https://www.instagram.com/p/BrK1oAylRGw/

Как рассказал журналистам сам Янин, все началось с его шутливого сообщения, которое он послал в Instagram Джейсона Стейтема. Актер решил бросить вызов голливудскому коллеге и записал видео, в котором показал как приседает с автомобильным колесом. В итоге агент Гая Ричи предложил Янину поучаствовать в кастинге на роль «плохого русского парня».

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Напомним, следующим проектом Гая Ричи должен стать фильм о новых приключениях Шерлока Холмса. Главные роли в картине исполнят Джуд Лоу и Роберт Дауни-младший. Её премьера запланирована на 25 декабря 2020 года.

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