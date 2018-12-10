Что будет, если соединить «Мстителей» и «Логана»?

Вашингтон, , 11:10 — REGNUM YouTube-блогер Mr. Krepshus смонтировал трейлер фильма «Мстители: Финал» в стилистике трейлера фильма «Логан». Пользователь опубликовал видео на своём канале.

Mr.Krepshus наложил оригинальный видеоряд и звуковую дорожку трейлера новой части «Мстителей» на композицию «Hurt» исполнителя Джонни Кэша. Эта песня была официальным саундтреком самого первого трейлера к фильму «Логан», рассказывающему о последнем приключении Хью Джекмана в роли Росомахи.

Пользователи тепло отреагировали на видео Mr. Krepshus, отмечая, что оно «сделало историю Мстителей ещё более драматичной».

«Это слишком хорошая работа, друг. Marvel обязательно должны взять тебя на работу!», —пишет Raghu Seetharaman.

«Я удивлён, как у тебя получилось так мастерски собрать всё воедино. Шедевр, как обычно!», — пишет Daniaal Khan.

Напомним, что 7 декабря в сети появился первый трейлер нового фильма о приключениях команды супергероев «Мстители: Финал». Драматичный ролик вызвал преимущественно положительную реакцию зрителей и установил новый мировой рекорд. За сутки трейлер набрал 289 млн просмотров, что сделало его самым просматриваемым в истории.

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