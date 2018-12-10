«Славянский вопрос: новые парадигмы мышления»: научная конференция в Москве

Москва, , 10:25 — REGNUM 10 декабря в Библиотеке иностранной литературы и 11 декабря в Институте славяноведения будет проходить Международная научно-практическая конференция «Славянский вопрос: новые парадигмы мышления». Историки, филологи, культурологи, философы, социологи, политологи, представители других гуманитарных дисциплин обсудят вопросы культурной политики славянских стран, новые методы эффективного взаимодействия между народами. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ.

На повестке дня актуальные темы — «Культура как универсальный инструмент миротворчества», «Диалог и согласие как инструменты развития общества», «Ментальная экология как фактор процветания культуры» и многие другие.

Организаторы конференции — Институт славяноведения РАН, Центр славянских культур, Форум славянских культур, ВГБИЛ имени М.И. Рудомино.