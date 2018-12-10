Путин поздравил дирижёра Юрия Темирканова с юбилеем

Москва, , 10:14 — REGNUM Сегодня, 10 декабря, президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя и главного дирижера Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии Юрия Темирканова с юбилеем. Известному дирижеру исполняется 80 лет, сообщается на сайте Кремля.

«Возглавляя лучшие симфонические коллективы планеты, многие годы Вы делаете культурную жизнь России и мира ярче и насыщеннее», — отмечается в поздравительной телеграмме.

Президент отметил самобытный талант Темирканова и его созидательную творческую силу.

«Вы дарите слушателям незабываемые впечатления от встреч с высоким искусством», — подчеркнул Путин и пожелал маэстро благополучия и всего самого доброго.

Справка ИА REGNUM :

Юрий Темирканов (10 декабря 1938 год) — педагог, профессор, художественный руководитель и главной дирижер Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии.

Маэстро — лауреат многих премий. В июне 2018 года Юрию Темирканову присуждена Государственная премия РФ за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры.

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