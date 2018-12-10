Концерт «Искусство обольщение» откроет в Москве VIII фестиваль музыки

Москва, , 10:06 — REGNUM 10 декабря в Московском международном Доме музыки открывается VIII фестиваль классической музыки. Масштабный форум, который продлится до 9 января, представит московской публике все разнообразие музыкальных жанров. Уже в первый же вечер, 10 декабря, в представление, названном организаторами «Искусство обольщения. Музыка и слово», зрители в первом отделении услышат знаменитые арии из «Риголетто», «Кармен», «Дон Жуана», а также строки из поэмы Пушкина «Каменный гость» под музыку Верди, Моцарта, Чайковского, Бизе и других. Во втором отделении зрители, как указывает релиз Дома, «окунутся в атмосферу аргентинской ночи, напоенную любовным томлением и страстью». Знаменитые танго Астора Пьяццоллы исполнит оркестр «Русская филармония» и итальянский бандеонист Марио Стефано Пьетродарки.

Среди других концертов программы фестиваля необходимо выделить совместное выступление блестящих пианистов Даниила Крамера и Дениса Мажукова «Джаз-энд-ролл для двух роялей», мюзикл «Зимняя сказка, или История Кая и Герды», балет «Чиполлино».