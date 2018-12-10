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«Симулятор русского рэпера»: Сыендук и Поперечный высмеяли рэп-клише

Культура

Российские YouTube-блогеры выпустили пародийный ролик о популярном современном направлении в музыке

«Симулятор русского рэпера»: Сыендук и Поперечный высмеяли рэп-клише
Иллюстрация: Скриншот видео «Симулятор русского рэпера»
Главный герой игры

Москва, 10 декабря 2018, 10:39 — REGNUM  Автор YouTube-канала «Егор» и блогеры Дмитрий Сыендук, Данила Поперечный и Моззи Монтана, за творческом которых наблюдают на видеохостинге миллионы зрителей, спародировали распространённые рэп-клише. Соответствующее видео под названием «Симулятор русского рэпера» опубликовано в видеоблоге «Егор».

В видео говорится, что вымышленная студия-разработчик выпустила игру «Большой русский рэппер». Визуальная стилистика проекта и субтитры с неправильным переводом являются отсылкой к популярной игре Grand Theft Auto: San Andreas.

Авторы ролика открыто высмеивают известные клише, сформировавшиеся в рэп-культуре: приставку Lil перед именем, съёмки клипа с обязательным использованием автомобиля и огнестрельного оружия, а также совместное исполнение треков с малоизвестными исполнителями.

Напомним, что «Симулятор русского рэпера» стал не единственным видеороликом канала о вымышленной пародийной видеоигре. Ранее Егор Лоскутов в сотрудничестве с Дмитрием Сыендуком выпускал видеоролик с названием «Симулятор деда», который иронизировал на тему жизни пожилого мужчины в современной России. Визуальный стиль видео — отсылка к серии игр The Sims.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: блогер Сыендук выпустил сатирическое видео о запрете концертов

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