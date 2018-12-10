В «Зарядье» в Москве состоится концерт к столетию Леонарда Берстайна

Москва, , 09:35 — REGNUM 10 декабря в Большом зале комплекса «Зарядье» в Москве Национальный филармонический оркестр, художественным руководителем которого неизменно является Владимир Спиваков, даст концерт, посвященный столетию выдающегося американского композитора, пианиста и дирижера Леонарда Берстайна. В России музыкальная легенда выступил лишь однажды, в 1959 году, в Большом зале Московской консерватории с Нью-Йоркским филармоническим оркестром. В 1980-х маэстро познакомился с Владимиром Спиваковым, который в дни празднования юбилея Берстайна решил преподнести московской публике подарок. Правда, наряду со знаменитой концертной сюитой из мюзикла «Вестсайдская история», в этот вечер также прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром до-диез минор Франсиса Пуленка и Симфония №2 Александра Скрябина. Руководить оркестром будет в этот вечер сын великого дирижера Курта Мазура — Кен-Дэвид Мазур. За фортепиано — Тимофей Владимиров.