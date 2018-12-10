В Ижевске открывается Неделя норвежской культуры

Ижевск, , 09:10 — REGNUM С 10 по 17 декабря в Ижевске пройдет Неделя норвежской культуры. В программе форума многочисленные встречи с деятелями культуры Норвегии, лекции об искусстве, живописи, кино и традиция скандинавской страны, костюмированная вечеринка и многие другие. Но, несомненно, главным событием недели смотра станет показ фильмов известных норвежских режиссеров. Так 10 декабря смотр откроет легендарная лента 1949 года самого Тура Хейердала «Кон-Тики». Организаторы также выделяют классическую ленту 1921 года классика норвежского кино Гуннара Зоммерфельда «Соки Земли», современный фильм режиссера Иокима Триера «Тельма», новые серии пятого сезона сериала «Викинг». Поклонникам норвежской культуры также будут интересны читка писателя Йона Фоссе своей повести «Однажды летним днем…», лекции «История группы A-ha» и «Феномен современного норвежского детектива», кулинарное шоу.