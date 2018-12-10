В Кремлевском дворце состоится концерт памяти Владимира Шаинского

Москва, , 09:07 — REGNUM 10 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоится грандиозный концерт памяти известного композитора Владимира Шаинского. Организатором этого вечера выступил Лев Лещенко, к сожалению, накануне попавший в больницу.

Владимир Шаинский является автором более ста известных песен, но, несомненно, славу ему принесли песни для детей. На музыке к мультфильмам «Антошка», «Катерок», «Приключения Незнайки и его друзей», «Аврора», «Крошка Енот», «Трям! Здравствуйте!», «Мама для мамонтенка», «Чебурашка и Крокодил Гена» и многих других воспитались, да и ныне воспитываются, целые поколения.

Исполнить произведения Шаинского вызвались все звезды российско эстрады — Алла Пугачева, Лариса Долина, Игорь Крутой, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Николай Басков, Александр Малинин и другие. Большинство из них пообещали выйти на сцену с детьми и внуками.