Понедельник, 10 Декабря 2018 года
10:20:39 МСК

В Кремлевском дворце состоится концерт памяти Владимира Шаинского

Культура

Концерт пройдет в преддверии 93-летия композитора, скончавшегося год назад

Москва, 10 декабря 2018, 09:07 — REGNUM  10 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоится грандиозный концерт памяти известного композитора Владимира Шаинского. Организатором этого вечера выступил Лев Лещенко, к сожалению, накануне попавший в больницу.

Владимир Шаинский является автором более ста известных песен, но, несомненно, славу ему принесли песни для детей. На музыке к мультфильмам «Антошка», «Катерок», «Приключения Незнайки и его друзей», «Аврора», «Крошка Енот», «Трям! Здравствуйте!», «Мама для мамонтенка», «Чебурашка и Крокодил Гена» и многих других воспитались, да и ныне воспитываются, целые поколения.

Исполнить произведения Шаинского вызвались все звезды российско эстрады — Алла Пугачева, Лариса Долина, Игорь Крутой, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Николай Басков, Александр Малинин и другие. Большинство из них пообещали выйти на сцену с детьми и внуками.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить