В NASA рассказали фанатам Marvel, как спасти Тони Старка

Вашингтон, , 09:03 — REGNUM NASA услышало фанатов киновселенной Marvel и решило дать им пару советов по поводу того, как можно спасти застрявшего где-то в космосе Тони Старка (Роберт Дауни-младший). Агентство разместило соответствующую публикацию на официальной странице в Twitter.

https://twitter.com/NASA/status/1071818572056403968

«Эй, Marvel, мы слышали о Тони Старке, — написало NASA в ответ на просьбы поклонников киновселенной , — первое, что вы должны сделать, это выслушать центр управления полетами».

Далее агентство предложило наземным силам использовать все ресурсы для того, чтобы просканировать космос с целью поиска пропавшего без вести, если связь с ним отсутствует.

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Напомним, после публикации первого трейлера фильма «Мстители: финал» фанаты Marvel устроили флешмоб в соцсети Twitter. На своих страницах они опубликовали обращения к NASA с просьбой спасти Тони Старка, который оказался в космосе без ресурсов, необходимых для выживания.

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