На бразильском Comic Con показали первый трейлер нового «Человек-паука»

Сан-Паулу, Бразилия, , 07:36 — REGNUM На бразильском фестивале Comic Con Experience (CCXP) 2018 показали первый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Также фестиваль посетил актер Том Холланд, который исполнил в нем главную роль. Об этом 9 декабря сообщил портал Comicboock.

К сожалению, компания Sony пока что не выложила ролик в сеть. В первом трейлере показано, как Питер Паркер отправляется в ЕС, оставив костюм дома. Однако там его встречает Ник Фьюри и, предложив два варианта костюма Человека-паука, говорит о том, что для героя есть работа. Интересно отметить: судя по трейлеру, в будущем фильме такой персонаж как Мистерио будет помогать Человеку-пауку, сражаясь вместе с ним против Гидромена, притом, что в комиксах он является его врагом.

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Напомним, фильм «Человек-паук: Вдали от дома» снимает режиссёр Джон Уотс по сценарию Криса Маккенна и Эрика Соммерса. Выход картины в прокат запланирован на 5 июля 2019 года.

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