Понедельник, 10 Декабря 2018 года
08:49:20 МСК

На бразильском Comic Con показали первый трейлер нового «Человек-паука»

Культура

Форум посетил актер Том Холланд

Сан-Паулу, Бразилия, 10 декабря 2018, 07:36 — REGNUM  На бразильском фестивале Comic Con Experience (CCXP) 2018 показали первый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Также фестиваль посетил актер Том Холланд, который исполнил в нем главную роль. Об этом 9 декабря сообщил портал Comicboock.

К сожалению, компания Sony пока что не выложила ролик в сеть. В первом трейлере показано, как Питер Паркер отправляется в ЕС, оставив костюм дома. Однако там его встречает Ник Фьюри и, предложив два варианта костюма Человека-паука, говорит о том, что для героя есть работа. Интересно отметить: судя по трейлеру, в будущем фильме такой персонаж как Мистерио будет помогать Человеку-пауку, сражаясь вместе с ним против Гидромена, притом, что в комиксах он является его врагом.

Читайте также: Вышел трейлер фильма ужасов про героя комиксов Супермена

Напомним, фильм «Человек-паук: Вдали от дома» снимает режиссёр Джон Уотс по сценарию Криса Маккенна и Эрика Соммерса. Выход картины в прокат запланирован на 5 июля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Кинокомикс «Аквамен» успешно стартовал в Китае на две неделе раньше США

Читайте развитие сюжета: Критики: фильм «Бамблби» наверняка понравится фанатам «Трансформеров»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинокомикс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить