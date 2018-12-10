Кинокомикс «Аквамен» успешно стартовал в Китае на две неделе раньше США

Пекин, , 06:16 — REGNUM Самый последний на данный момент фильм компании Warner Bros. по вселенной кинокомиксов DC о супергероях «Аквамен» стартовал в Китае 7 декабря, на две недели раньше, чем в Северной Америке, сообщает агентство Синьхуа.

В первый день проката фильм заработал около 154 млн юаней (около $22,4 млн) кассовых сборов на материковой части Китая, сообщили в крупнейшей китайской кинобазе и платформе продажи билетов Maoyan. Таким образом, продажи билетов на указанный фильм составили 86% от общих продаж билетов на все фильмы 7 декабря в Поднебесной.

В настоящее время фильм оценивается в 8,3 баллов из 10 в китайской рейтинговой платформе Douban на основе мнения 35 тыс. зрителей. Maoyan прогнозирует общие сборы фильма в размере 1,4 млрд юаней.

Напомним, что прошлогодняя «Лига справедливости» от тех же Warner Bros. и DC Entertainment собрала в Поднебесной в общей сложности 690 млн юаней. Как сообщало ИА REGNUM, новый фильм «Аквамен», по мнению ряда аналитиков, может стать более доходным для его создателей, нежели предполагалось ранее.

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